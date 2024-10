Topalovic, la prima volta con l’Inter Primavera! La luce a centrocampo

Luka Topalovic ha finalmente dato prova delle sue grandi qualità. Oggi in Inter-Stella Rossa Primavera ha trovato il suo primo gol in nerazzurro, ma non solo. L’analisi della prestazione.

MOMENTO – Luka Topalovic fino ad ora non aveva fatto bene con l’Inter Primavera. Andrea Zanchetta gli ha dato fiducia sin dal primo giorno, il giocatore però non l’ha mai ricambiata con le prestazioni. Risultava lento e macchinoso palla al piede, spesso fuori tempo e isolato nel gioco nerazzurro. Il mister infatti nella partita forse più importante della stagione, ossia il derby con il Milan, lo aveva lasciato fuori per Dilan Zarate Hidalgo. Il 22 settembre è comunque entrato per l’infortunio di Thomas Berenbruch, ma il segnale è stato chiaro.

Topalovic al primo gol con l’Inter: benvenuto Luka!

BENVENUTO! – Inter-Stella Rossa Primavera potrebbe diventare il punto da cui partire per Luka Topalovic. Il giocatore ha finalmente dato prova delle sue qualità. Ha segnato il primo gol della giornata, il suo primo in maglia nerazzurra ed in UEFA Youth League, ma non solo. La sua rete riassume tutto ciò che può dare alla squadra: un inserimento da dietro fatto con i tempi giusti e il colpo di testa a sovrastare la difesa avversaria. La sua fisicità aiuta sia in fase di possesso che di non possesso, ad Appiano Gentile oggi ha fatto capire il motivo. La tecnica non manca, perché l’assist per Giacomo De Pieri è perfetto. Ne avrebbe fatto anche un altro sempre per De Pieri di destro, ma l’esterno ha sbagliato di testa. La prestazione odierna è un benvenuto, è il biglietto da visita che tanto attendeva l’Inter da quando lo ha acquistato.