Topalovic, l’Inter lo attende… E lui brilla in nazionale!

Luka Topalovic è uno dei colpi a livello giovanile concretizzati dall’Inter la scorsa estate. L’attaccante sloveno è stabilmente fra i titolari della Primavera di Zanchetta che attende i suoi gol. E lui, nel mentre, brilla in nazionale.

CRESCITA – Di Luka Topalovic, lo sappiamo, si parla molto bene. Specialmente in ottica futura, dal momento che si tratta di un giocatore classe 2006. L’Inter Primavera lo ha già lanciato dopo il suo arrivo in estate e il lavoro con la Prima Squadra: nelle prime tre giornate di campionato, infatti, il tecnico Andrea Zanchetta lo ha schierato da titolare. E mentre in casa nerazzurra si attende la sua crescita, e soprattutto i suoi gol, lui pensa a far parlare di sé incantando con la maglia della sua nazionale.

Topalovic tra i protagonisti nella sua nazionale… Ma non decisivo. L’Inter ne osserva la crescita

IN GOL – In questi giorni di nazionali, a livello giovanile in Slovenia è in programma la Slovenia Nations League, una serie di amichevoli proprio fra formazioni nazionali under 19. In tal senso, Luka Topalovic è uno dei giocatori rappresentativi della Slovenia Under 19 che gioca in casa. Con tanto di gol nell’ultima partita contro la Polonia, sebbene non sia servito a evitare la sconfitta per 1-2. Una rete arrivata da calcio di rigore. In ogni caso la sua crescita continua e l’Inter lo osserva e lo attende.