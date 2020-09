Tim Cup Primavera: il calendario per la stagione...

Tim Cup Primavera: il calendario per la stagione 2020/21

Primavera TIM Cup logo

E’ stato comunicato oggi il calendario per la prossima edizione della Tim Cup Primavera alla quale parteciperà ovviamente anche la formazione Primavera dell’Inter

Presentato oggi il calendario della Tim Cup Primavera per la stagione 2020/21. Partecipano tutte le squadre di A e B che prendono parte ai campionati Primavera e il formato della competizione prevede tutte le partite in gara secca tranne le semifinali che sono strutturate in gare di andata e ritorno. L’Inter, testa di serie, partirà dagli ottavi di finale. Di seguito il calendario completo.

IL CALENDARIO

Primo turno eliminatorio: 23/09/20

Secondo turno eliminatorio: 30/09/20

Ottavi di finale: 16/12/20

Quarti di finale: 13/01/21

Semifinali di andata: 3/2/21

Semifinali di ritorno: 10/2/21

Finale: 7/4/21