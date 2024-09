Thiago Romano, esordio da titolare per il gioiello dell’Inter Primavera!

L’esterno d’attacco acquistato dal Panthinaikos in estate Thiago Romano ha fatto oggi il suo esordio da titolare con la maglia dell’Inter Primavera. Il giudizio sulla prestazione.

ESORDIO – Thiago Romano ha finalmente fatto il suo esordio da titolare con la maglia dell’Inter Primavera. Aveva giocato mezz’ora alla prima convocazione con la Lazio a Formello poi altri 35 minuti con il Cagliari. Con Cremonese, Manchester City e Milan Andrea Zanchetta non l’ha voluto utilizzare. Quest’oggi quindi, a Bogliasco contro la Sampdoria, Thiago Romano ha giocato dal primo minuto ed è uscito al 57′ per Giacomo De Pieri. La prestazione è stata molto positiva.

Thiago Romano, talento e imprevedibilità per l’Inter Primavera

PRESTAZIONE – Thiago Romano non ha fatto rimpiangere assolutamente De Pieri sulla fascia destra. Il suo compagno è stato tra i migliori di questo inizio di stagione e comunque il numero 28 ha dimostrato tutte le capacità a disposizione. Dribbling, altissima qualità con il sinistro, velocità nello stretto palla al piede. Ha fatto ammonire Boiro Balde dopo avergli rifilato un tunnel, ha illuminato Bogliasco con una veronica a centrocampo per liberarsi della marcatura. Il coraggio di certo non gli manca, nemmeno la giusta presunzione di affrontare in uno contro uno gli avversari. In Sampdoria-Inter Primavera si è palesato anche il suo difetto più grande: in zona realizzativa è spesso assente. Compensa in fase di costruzione, perché il gol di Matteo Spinaccé nasce da un passaggio di Thiago Romano per la sovrapposizione di Matteo Motta.