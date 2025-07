Supercoppa Primavera: tutte le informazioni su Inter-Cagliari

L’Inter ha vinto l’ultimo scudetto in finale contro la Fiorentina e parteciperà alla Supercoppa Primavera. La Lega Serie A ha pubblicato tutte le informazioni sulla partita che i nerazzurri disputeranno con il Cagliari, squadra vincitrice della Coppa Italia in finale col Milan.

PROGRAMMA – La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Primavera 2025/2026 avrà luogo all`Arena Civica Gianni Brera di Milano, martedì 26 agosto 2025 con inizio alle ore 18.30. La gara verrà disputata tra le seguenti due Società. INTER: Campione d’Italia Primavera 1 24/25 – CAGLIARI: Vincitrice Coppa Italia Primavera 24/25. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia. La Lega Serie A, in accordo con la Società FC Internazionale, ha stabilito che l`ingresso per il pubblico alla Supercoppa Primavera sarà gratuito.