Stankovic: «Stagione partita male, prossimo anno meglio! Il mio ruolo…»

Aleksandar Stankovic premiato nella Top-11 del campionato Primavera 1, ha parlato ai microfoni di SportItalia. Queste le considerazioni del centrocampista dell’Inter Primavera

PREMIATO – Queste le parole di Stankovic: «Siamo partiti veramente male. Poi durante la stagione abbiamo capito che per giocare c’è bisogno di una famiglia. Abbiamo messo tutto a posto a gennaio ma non è bastato: siamo arrivati a pari punti con la Roma e non ci siamo qualificati ai playoff. Ma sono convinto che il prossimo anno andrà meglio. Tradizione di famiglia? Sarà il duro lavoro che facciamo io e mio fratello, volevo fargli i complimenti per il rigore parato ieri. Il modo migliore di salutare la squadra. Ruolo? Posso fare sia il centrale che il mediano, quello che mi chiede il mister faccio. Quando ci sono della partite in cui bisogna costruire da dietro mi mette centrale, lo saluto e faccio complimenti. Mi trovo meglio da mediano, arrivo anche a calciare è la mia parte preferita del campo. Mio padre? Contento per come ho disputato la stagione da gennaio in poi, purtroppo non siamo arrivati ai playoff e non posso dimostrare sul campo. Ma vedremo il prossimo anno quello che accadrà».

CLIMA – Stankovic parla della prima squadra, descrivendo l’ambiente in spogliatoio dopo la vittoria della Coppa Italia e in vista della finale di Champions League contro il Manchester City: «Sono molto contenti tutti, anche la società ed io personalmente che l’ho vissuta sul campo. Per la finale di Champions League sono tranquilli ma anche calmi».