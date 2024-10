Stankovic, segnale all’Inter! Il primo gol in Svizzera è una magia

Aleksandar Stankovic sta giocando in questa stagione al Lucerna, squadra che milita nella prima divisione della Svizzera. Il centrocampista di proprietà dell’Inter ha segnato il suo primo gol in Super League, una magia!

PRESTITO – Aleksandar Stankovic ha deciso in estate di viaggiare verso la Svizzera per cominciare ad aumentare il minutaggio. Il centrocampista non ha voluto la permanenza in Italia e si è spostato dove sarebbe sicuramente cresciuto meglio. I risultati di inizio stagione infatti confermano le idee del figlio di Dejan, che ormai è un titolare fisso del suo Lucerna in Super League. L’Inter lo ha ceduto in prestito secco e l’operazione sembra stia portando i frutti cercati.

Stankovic, le magie dalla Svizzera per l’Inter

CHE GOL! – Ieri Aleksandar Stankovic si è sbloccato nel mondo dei professionisti. Ha segnato il suo primo gol in carriera tra i grandi e come sempre lo ha fatto a modo suo. Come accadeva spesso in Primavera l’anno scorso il centrocampista si è preso la responsabilità di una punizione dal limite dell’area. In Lucerna-Yverdon il giocatore ha tirato fuori una magia, calciando dai 25 metri sotto l’incrocio dei pali con il piatto destro. Al minuto 69 ha aperto il suo conto, anche se alla fine la sua squadra ha perso la seconda partita consecutiva in campionato. Un motivo per non godersi a pieno il momento, che comunque rimarrà a lungo nella mente del giovane classe 2005. L’Inter può ben sperare: già 11 presenze con un gol e un assist.