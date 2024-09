Stankovic, la scelta giusta per il futuro. In Svizzera rendimento ottimo

Aleksandar Stankovic ha fatto la scelta giusta per il suo futuro. Il centrocampista ex Primavera dell’Inter e di proprietà del club sta conquistando sempre più fiducia in Svizzera.

PASSATO – Aleksandar Stankovic in estate si è trasferito in prestito fino al 30 giugno 2025 al Lucerna, in Svizzera. Il percorso di Riccardo Calafiori, passato dal Basilea, o Federico Dimarco, passato dal Sion, ha convinto il calciatore a cercare minuti tra i professionisti proprio lì. Stankovic veniva da un anno da assoluto protagonista con l’Inter Primavera: 27 partite in campionato, 26 da titolare, 89 minuti a partita, 7 gol e 3 assist con la fascia da capitano sul braccio. Meglio di così non poteva fare, infatti ha deciso di lasciare il Settore Giovanile.

Stankovic, il rendimento in Svizzera

PRESENTE – Adesso Stankovic sta raccogliendo i minuti che tanto desiderava quando ha preso la scelta di andare a giocare in Svizzera. Sono passate 7 partite Swiss Super League ed il centrocampista le ha disputate tutte. Ben 4 dal primo minuto con 53 minuti di media in campo. Un assist decisivo nella vittoria del Lucerna per 3-2 contro il Lugano e tanto altro nel suo ottimo inizio di stagione. La sua squadra ha perso una sola gara alla prima giornata con il Servette per 2-1, in quel caso Stankovic giocò 45 minuti e fu sostituito a fine primo tempo. Da quella piccola bocciatura l’esperienza è proseguita con un netto miglioramento e le prospettive diventano perciò interessanti. Il futuro all’Inter potrebbe essere nel suo orizzonte, qualora la dirigenza decida di venderlo comunque la Svizzera rimane un’opportunità per valorizzare il suo cartellino.