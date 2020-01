Stankovic para quasi tutto, Inter-Empoli Primavera 3-1! Madonna respira

Primavera, appena terminata Inter-Empoli, partita valida per la 14ª giornata del Campionato Primavera 1. Non cambia la situazione rispetto ai primi 45′, se non per l’unico gol subito da Stankovic dopo una prestazione superba. L’Under 19 nerazzurra torna alla vittoria dopo le ultime delusioni, Madonna ritrova il sorriso

PRIMO TEMPO

MILANO – Dopo il 3-0 del primo tempo in favore dell’Inter (vedi articolo), è l’Empoli ad attuare il primo doppio cambio della partita già nell’intervallo: escono Adamoli e Sidibe, entrano Chinnici e Lombardi. Al 49′ grande intervento di Stankovic sul tiro di Asslani da fuori area, palla in corner. Il portiere dell’Inter è il protagonista assoluto in avvio ripresa. Al 64′ sempre Stankovic dice no anche al tiro a incrociare di Lombardi. Al 71′ primo doppio cambio per l’Inter: escono Christian Dimarco e Oristanio, entrano Sami e Vergani. Un minuto dopo Asllani va al tiro da fuori sfiorando il palo alla destra di Stankovic. Asllani riesce a segnare al 76′ con il tiro peggiore di quelli calciati verso la porta di Stankovic, che in questo caso non è perfetto nell’intervento. Al 77′ ammonito Belardinelli per una trattenuta su Ntube lanciato in contropiede. Al 79′ secondo doppio cambio per Buscè: escono Merola e Cannavò, entrano Lipari e Bertolini. All’81’ terzo cambio per Madonna: esce Mulattieri, entra Gnonto. Cala il ritmo anche a causa dei crampi. Il primo di cinque minuti di recupero si apre con l’ultimo cambio dell’Inter: esce Burgio, entra Boscolo Chio. Nell’ultimo, invece, Vergani viene murato in calcio d’angolo. Nessuna sorpresa nel finale: Inter-Empoli termina 3-1, la squadra di Madonna sale a quota 26 punti (con un partita da recuperare).

TABELLINO

3 INTER – EMPOLI 1

MARCATORI: Ntube (I) al 17′, rig. Oristanio (I) al 41′, Moretti (I) al 46′ e Asllani (E) al 76′.

INTER UNDER 19 (3-5-2): 1 Stankovic; 2 Kinkoue, 4 Cortinovis, 6 Ntube (C); 2 Moretti, 7 Gianelli, 8 Squizzato, 11 Burgio (16 Boscolo Chio dal 91′), 3 Christian Dimarco (15 Sami dal 71′); 10 Oristanio (19 Vergani dal 71′), 9 Mulattieri (18 Gnonto dall’81’).

A disposizione: 12 Tononi, 13 Vaghi, 14 Sottini, 17 Attys, 21 Gerardi.

Allenatore: A. Madonna

EMPOLI UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Meli; 2 Donati, 5 Matteucci (C), 6 Viti, 3 Adamoli (15 Chinnici dal 46′); 7 Sidibe (18 Lombardi dal 46′), 8 Belardinelli, 4 Asllani; 10 Zelenkovs; 11 Merola (19 Lipari dal 79′), 9 Cannavò (21 Bertolini dal 79′).

A disposizione: 12 Hvalic, 13 Riccioni, 14 Fradella, 16 Pezzola, 17 Ekong, 20 Arapi.

Allenatore: A. Buscè

ARBITRO: F. Cosso della sezione di Reggio Calabria

NOTE – Ammoniti: Sidibe (E) al 16′, Moretti (I) al 18′, Cortinovis (I) al 19′, Squizzato (I) al 32′, Adamoli (E) al 40′ e Belardinelli (E) al 77′; Recupero: 1′ (PT) e 6′ (ST).