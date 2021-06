Stankovic beffato su punizione, Inter-Empoli 2-2: si va ai supplementari

Primavera, Inter-Empoli ancora in campo a Sassuolo. Appena terminato anche il secondo tempo della partita valida per la seconda e ultima semifinale del Campionato Primavera 1, in sfida secca. Si va ai supplementari, in cui la squadra di Madonna ha il vantaggio del doppio risultato

SECONDO TEMPO – Dopo il 2-1 in favore dell’Inter nel primo tempo (vedi articolo), nella ripresa arriva la doccia fredda firmata Empoli. Dopo oltre mezz’ora senza sussulti né da una parte né dall’altra, all’80’ la punizione velenosissima di Asllani beffa Stankovic sul suo palo e rimette il risultato in parità. Nel finale Inter più vicina al gol rispetto all’Empoli, ma il risultato non cambia. Il 2-2 significa supplementari, con una novità regolamentare: l’Inter di Madonna ha il vantaggio del miglior piazzamento nella Regular Season, quindi può accontentarsi del pareggio.

2 INTER – EMPOLI 2

MARCATORI: Lipari (E) al 13′, Zanotti (I) al 34′, Vezzoni (I) al 37′ e Asllani (E) all’80’.

INTER UNDER-19 (3-5-2): 1 Stankovic (C); 5 Kinkoue, 4 Hoti (16 Lorenzo Moretti dal 71′), 3 Sottini; 2 Zanotti, 8 Casadei, 20 Squizzato (17 Lindkvist dall’86’), 30 Wieser (6 Sangalli dal 55′), 14 Vezzoni; 10 Oristanio (11 Bonfanti dal 71′), 9 Satriano.

A disposizione: 12 Rovida, 21 Magri; 7 Persyn, 22 Fonseca, 23 C. Dimarco, 24 Mirarchi, 27 Andrea Moretti, 28 Boscolo Chio.

Allenatore: A. Madonna

EMPOLI UNDER-19 (4-3-1-2): 1 Hvalic; 20 Donati (C), 19 Siniega, 6 Pezzola, 3 Rizza; 21 Fazzini, 4 Asllani, 8 Belardinelli (22 Martini dal 77′); 10 Baldanzi; 7 Lipari (11 Bozhanaj dal 41′), 17 Ekong.

A disposizione: 27 Biagini; 5 Degli Innocenti, 12 Toccafondi, 13 Keramitsis, 14 Indragoli, 15 Morelli, 16 Sidibe, 23 Manfredi, 30 Lombardi, 31 Rossi.

Allenatore: A. Buscè

Arbitro: D. Rutella della sezione di Enna.

NOTE – Ammoniti: all. Buscè (E) al 54′ e Bozhanaj (E) al 74′; Recupero: 3′ (PT) e 4′ (ST).