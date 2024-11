Spinaccè: «Avevo pensato al gol prima di dormire, fai esperienze»

Spinaccè ha segnato una delle quattro reti con cui l’Inter Primavera ha battuto l’Arsenal ieri in Youth League. Il giovane attaccante, classe 2006, ha poi espresso tutta la sua gioia.

ESPERIENZA DIVERSA – L’Inter Primavera ieri ha giocato prima della Prima Squadra e sempre contro l’Arsenal. Vittoria netta per 4-1 per i ragazzi di Andrea Zanchetta, che in Youth League si confermano sempre temibili e molto difficili da controbattere. Le parole ai canali ufficiali del club di Matteo Spinaccè, che ha pure segnato una rete. Le sue dichiarazioni: «Una rete che ci voleva, la prima quest’anno in Youth League. Prima di andare a letto ci avevo pensato tanto, sono contento sia arrivata e di aver aiutato la squadra. Giocare qui fa fare esperienze che in campionato non ci sono e poi assolutamente tutto quello che affrontiamo qua in campo dobbiamo riportare la stessa cattiveria in campionato».