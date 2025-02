Sorteggio Youth League: Bayern Monaco-Inter agli ottavi di finale: accoppiamenti

Si è appena concluso il sorteggio di Youth League relativo agli ottavi di finale, ai quarti e alle semifinali. L’Inter ha beccato agli ottavi di finale il Bayern Monaco.

SORTEGGIO – Continua il percorso perfetto della Primavera nerazzurra nella UEFA Youth League 2024/25. I nerazzurri dopo aver chiuso la Fase Campionato con sei vittorie su sei gare giocate e il primo posto in classifica, si sono qualificati agli ottavi di finale grazie al 3-1 contro il Lille deciso dalla doppietta di Spinaccè e dal gol di Mosconi. Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Youth League 2024/25 si è appena svolto presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). Ecco l’avversaria dell’Inter agli ottavi di finale e i possibili accoppiamenti per i quarti e le semifinali. I turni dagli ottavi di finale in poi si giocheranno con gare uniche a eliminazione diretta definite da un sorteggio aperto. Le semifinali e la finale saranno disputate al Colovray Sports Centre di Nyon (Svizzera) il 25 e il 28 aprile.

UEFA YOUTH LEAGUE – SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE

Trabzonspor-Atalanta

Sturm Graz-Olympiacos

Bayern Monaco-Inter

Salisburgo-Atletico Madrid

Real Madrid-AZ Alkmaar

Sporting CP-Stoccarda

Hoffenheim-Manchester City

Aston Villa-Barcellona

SORTEGGIO QUARTI DI FINALE

Real Madrid/AZ Alkmaar-Hoffenheim/Manchester City

Sporting Cp/Stoccarda-Aston Villa/Barcellona

Salisburgo/Atletico Madrid-Sturm Graz/Olympiacos

Trabzonspor/Atalanta-Bayern Monaco/Inter

SORTEGGIO SEMIFINALI

Salisburgo/Atletico Madrid-Sturm Graz/Olympiacos-Trabzonspor/Atalanta-Bayern Monaco/Inter

Real Madrid/AZ Alkmaar-Hoffenheim/Manchester City-Sporting Cp/Stoccarda-Aston Villa/Barcellona

Date e orari degli ottavi di finale saranno comunicati lunedì 17 febbraio alle ore 12:00.