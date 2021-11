Sheriff-Inter Primavera 2-4, Peschetola blinda il primato in Youth League!

Sheriff-Inter Primavera di UEFA Youth League finisce con la vittoria dei nerazzurri per 2-4! Dopo l’1-2 all’intervallo (vedi articolo) è Peschetola con una doppietta a permettere alla squadra di Chivu di proseguire in testa.

SHERIFF-INTER PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Si riparte senza cambi, ci prova Giovanni Fabbian al 53′ ma la sua conclusione non trova la porta. Meglio l’Inter in avvio di ripresa, con il portiere dello Sheriff che deve negare il gol a Lorenzo Peschetola all’ora di gioco. Quest’ultimo però si rifà tre minuti dopo (62′), quando con una battuta dal centro-sinistra dell’area infila il pallone sotto la traversa. Sembra fatta per la Primavera, ma ancora Danila Forov a un quarto d’ora dalla fine accorcia: primo tiro respinto da Nikos Botis e tap-in vincente sempre dalla fascia destra. A evitare la sofferenza ci pensa un contropiede all’81’: Mattia Zanotti scende sulla destra, assist centrale ancora per Peschetola che fa doppietta. Subito dopo l’attaccante lascia il posto a Francesco Pio Esposito, fratello minore di Sebastiano. Inter che sale a quota 10 in classifica, con Shakhtar Donetsk a 6, Real Madrid a 4 e Sheriff ancora a 0. A Valdebebas si gioca alle 14, ma il primato nerazzurro è confermato.

SHERIFF-INTER 2-4 – IL TABELLINO

Sheriff (4-3-3): Savocica; Picus, Ichim, Hatman (89′ Colis), Covali; Scurtul (89′ Gresciuc), Costin (65′ Jaloba), Covalschi; Pogreban (65′ Spatar), Carmanov, Forov.

In panchina: Dumenco, Yatco, Botan.

Allenatore: Andrei Corneencov

Inter (4-3-3): Botis; Zanotti, Moretti (82′ Matjaz), Cortinovis, Fontanarosa; Casadei (64′ Grygar), Sangalli, Fabbian; Peschetola (82′ Esposito), Abiuso (72′ Curatolo), Iliev (64′ Owusu).

In panchina: Rovida, Hoti.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Milos Milanovic della federazione serba (Djuricic – Vojnic; Orlic)

Gol: 8′, 76′ Forov (S), 36′ Abiuso, 40′ Fabbian, 63′, 81′ Peschetola

Ammoniti: Picus, Jaloba (S), Fontanarosa, Moretti, Sangalli, Esposito (I)

Recupero: 3′ PT, 3′ ST

Note: al 17′ Casadei (I) ha calciato sul palo un rigore