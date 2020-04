Settore Giovanile Inter, prosegue lavoro di formazione staff: le tematiche

Condividi questo articolo

Il Settore Giovanile dell’Inter, nonostante l’emergenza Coronavirus, continua il lavoro di formazione per allenatori e collaboratori. Il club nerazzurro, con una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha reso disponibili le tematiche degli incontri in video-conferenza con tre esperti

INCONTRI – Continua la formazione per allenatori e collaboratori del Settore Giovanile dell’Inter. Infatti, nel corso della settimana si sono tenuti in video-conferenza diversi incontri con protagonisti Paolo Nespoli, Maurizio Viscidi e Gian Paolo Montali.

TEMATICHE – Paolo Nespoli, ex astronauta, ha approfondito diverse tematiche: lavorare in team, il ruolo del leader, obiettivi da prefissarsi, ruoli e importanza della comunicazione in gruppo. Inoltre, fiducia, passione e responsabilità che non devono mai mancare nei vari rapporti di squadra. Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili, ha tenuto una lezione incentrata sulla tecnica e su varie metodologie di allenamento da poter adottare. Infine, Gian Paolo Montali ha parlato dell’importanza di metodo, passione e competenza. Cosa significa fare squadra, la rilevanza di ogni singolo elemento e il ruolo primario di motivazione e cambiamento.

Fonte: inter.it