Settore Giovanile Inter, i risultati del weekend: Under 15 Femminile dilaga

Il Settore Giovanile dell’Inter nel weekend è sceso in campo con le squadre della Femminile ma anche con Under 15, Under 16 e Under 17 maschile. Una goleada da segnalare. Di seguito tutti i risultati

UNDER 19 FEMMINILE

Campionato, 13ª giornata Roma vs INTER 2-0

UNDER 17

Campionato, 17ª giornata Monza vs INTER 2-1

Marcatori: Fois 41’.

UNDER 17 FEMMINILE

Amichevole, Cremonese vs INTER 1-10

Marcatori: Truncali 1’, Viviani 3’, Truncali 52’, Tagliabue 56’, Viviani 58’, Ciano 60’, 68’, Cotugno 66’, Agosta 78’, Brambilla S. 88’.

UNDER 16

Campionato, 11ª giornata Sudtirol vs INTER 0-2

Marcatori: Carrara 29’, Mantini 80’.

UNDER 15

Campionato, 11ª giornata Sudtirol vs INTER 0-3

Marcatori: Vukaj 53’, Moranduzzo 73’, Sorino 75’.

UNDER 15 FEMMINILE

Campionato, 18ª giornata Como Women vs INTER 0-13

Marcatori: Sasso 6’, 18’, Dell’Orto 20+5’, Sasso 27’, Corti 37’, Petrillo 40’, Crippa 40+1’, 40+5’, 40+6’, Brevi 45’, Spatuzzi 53’, 55’, Palmeri 60’.