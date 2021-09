Scopigno Cup, ennesimo successo per il Settore Giovanile nell’era Samaden

L’Inter Under 17, allenata da Polenghi, ha vinto la ventinovesima Scopigno Cup, il Memorial “Manlio e Loris Scopigno”. Battuta in finale la Roma per 2-0.

TRIONFO – L’Inter Under 17 inizia la stagione con il piede schiacciato sull’acceleratore e porta a casa il primo trofeo. Dopo aver sconfitto Lodigiani e Domzale, i giovani nerazzurri si ripetono anche nella finalissima, battendo per 2-0 la Roma. Per la squadra di Tiziano Polenghi sono andati a segno Esposito e Berenbruch. Non c’era modo migliore di iniziare il cammino in questa nuova stagione per i ragazzi dell’Inter. Altro grande successo del Settore Giovanile targato Roberto Samaden.