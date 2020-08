SchirÃ²: “Inter, partita complicata col Rennes! Daremo il massimo”

Schirò: “Inter, partita complicata col Rennes! Daremo il massimo”

Schirò ha parlato ai microfoni di “Inter TV” dal ritiro della Primavera a Chatillon. Il giovane nerazzurro suona la carica ai suoi compagni in vista della partita di Youth League contro il Rennes

YOUTH LEAGUE INTER – Queste le parole di Thomas Schirò: «È molto bello potersi rivedere sul terreno di gioco e non vediamo l’ora di scendere in campo in Youth League. Il Rennes è una grande squadra, sarà una partita complicata e daremo il nostro massimo».