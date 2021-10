Satriano torna disponibile per l’Inter Primavera: la conferma della Lega

Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato le integrazioni apportate agli elenchi delle numerazioni nelle squadre Primavera. L’Inter ha aggiunto Martin Satriano, che sarà disponibile per l’Under 19 con la maglia numero 20.

