Satriano stop ridotto: oggi a disposizione di Chivu in Inter-Napoli – TS

Satriano oggi non sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista della sfida contro la Roma perché impegnato con la Primavera, alle 13 contro il Napoli. Come sottolineato da TuttoSport, dunque, ridotta la squalifica per il calciatore.

SQUALIFICA RIDOTTA – La Corte Sportiva d’Appello ha ridotto da tre, a due giornate di campionato, la squalifica che Satriano aveva ricevuto inspiegabilmente con la Primavera. Secondo il quotidiano di Torino, oggi il giocatore partirà con la squadra in vista della sfida delle 13 e probabilmente giocherà. Di sicuro, l’uruguaiano è a disposizione di mister Cristian Chivu.

Fonte: TuttoSport