Satriano puntuale con il gol: Inter in vantaggio 1-0 sul Bologna dopo 45′

Primavera, Inter-Bologna in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per la 29ª giornata del Campionato Primavera 1, la penultima del girone di ritorno. Il solito Satriano sblocca il risultato

PRIMO TEMPO – La partita non brilla per spettacolo ma almeno l’Inter Under-19 riesce a portarsi in vantaggio. Succede al 14′, quando Martin Satriano recupera palla e di sinistro dalla distanza brucia il portiere avversario. Il Bologna non riesce a rendersi mai pericoloso. Solo nell’ultimo minuto un tentativo in rovesciata crea un piccolo brivido. Il primo tempo di Inter-Bologna termina 1-0.

1 INTER – BOLOGNA 0

MARCATORE: Satriano (I) al 14′.

INTER UNDER-19 (3-5-2): 1 Stankovic (C); 5 Lorenzo Moretti, 4 Hoti, 3 Sottini; 2 Zanotti, 8 Casadei, 6 Mirarchi, 11 Lindkvist, 7 Vezzoni; 9 Satriano, 10 Fonseca.

A disposizione: 12 Rovida, 21 Magri; 13 C. Dimarco, 14 Kinkoue, 15 Andrea Moretti, 16 Sangalli, 17 Carboni, 18 Squizzato, 19 Bonfanti, 20 Wieser, 22 Akhalaia, 23 Oristanio.

Allenatore: A. Madonna

BOLOGNA UNDER-19: 1 Prisco; 2 Tosi, 3 Annan, 4 Milani, 5 Maresca, 6 Montebugnoli, 7 Cavina, 8 Farinelli, 9 Pagliuca, 10 Ruffo (C), 11 Rabbi.

A disposizione: 12 Molla; 13 Carrettucci, 14 Roma, 15 Pietrelli, 16 Viviani, 17 Motolese, 18 Khailoti, 19 Sigurpalsson, 20 Cossalter, 21 Grieco, 23 Rocchi, 24 Vergani.

Allenatore: L. Zauri

ARBITRO: E. Pashuku della sezione di Albano Laziale (ROMA).

NOTE – Recupero: 2′ (PT).