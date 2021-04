Satriano basta e avanza per decidere Inter-Cagliari. Appena terminata la partita valida per la 20ª giornata del Campionato Primavera 1, la quinta del girone di ritorno. Il centravanti di Madonna apre e chiude le marcature in stile Lukaku, facendo tornare alla vittoria la sua squadra

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-0 del primo tempo in favore dell’Inter (vedi articolo), le squadre tornano in campo senza modifiche. Ed è Stankovic a superarsi subito sulla prima occasione del Cagliari, prima della girandola di cambi. Poi al 58′ Satriano fa doppietta di testa svettando più in alto di tutti sul cross dalla destra. Il Cagliari non riesce più a essere pericoloso, mentre l’Inter sì ed è bravo Ciocci a evitare il tris. Inter-Cagliari termina 2-0 grazie a Satriano, Madonna ringrazia perché ora la classifica dice 37 punti e tocca alla Roma (impegnata nel Derby della Capitale, ndr) rispondere al sorpasso che per il momento vale il secondo posto dietro la capolista Sampdoria.

2 INTER – CAGLIARI 0

MARCATORE: Satriano (I) al 28′ e al 58′.

INTER UNDER-19 (3-5-2): 1 Stankovic (C); 4 Kinkoue (14 Andrea Moretti dal 65′), 5 Hoti, 3 Sottini; 2 Zanotti, 8 Casadei, 6 Sangalli, 11 Squizzato (18 Lindkvist dal 65′), 7 Vezzoni (15 C. Dimarco dal 77′); 9 Satriano (19 Bonfanti dal 77′), 10 Oristanio (23 Fonseca dal 51′).

A disposizione: 12 Magri, 21 Rovida; 13 Tonoli, 16 Mirarchi, 17 Wieser, 20 Goffi, 22 Akhalaia.

Allenatore: A. Madonna

CAGLIARI UNDER-19 (4-2-3-1): 1 Ciocci; 2 Piga, 4 Boccia (C), 6 Iovu (13 Palomba dal 65′), 3 Michelotti; 5 Conti (21 Schirru dal 62′), 8 Kourfalidis; 11 Luvumbo, 10 Delpupo (18 Kouda dal 65′), 9 Desogus (17 Cavuoti dal 51′); 7 Contini (20 Masala dal 62′).

A disposizione: 12 D’Aniello; 14 Spanu, 15 Sulis, 16 Zallu, 19 Piroddi, 22 Sangowski.

Allenatore: A. Agostini

ARBITRO: C. Cudini della sezione di Fermo.

NOTE – Ammoniti: Michelotti (C) al 24′, Iovu (C) al 43′ e Squizzato (I) al 59′; Recupero: 0 (PT) e 4′ (ST).