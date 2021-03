Primavera, Inter-Lazio in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera, sfida secca. Il gol di Satriano illude i nerazzurri di Madonna, che crollano sotto i colpi di Raul Moro, protagonista assoluto nel momentaneo 1-3

PRIMO TEMPO – A Milano la Lazio va in vantaggio al 7′ grazie al gol di Castigliani, che è il più lesto in mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione. Poi al 9′ clamoroso palo di Vezzoni a portiere battuto. Lazio di Menichini nel complesso meglio dell’Inter di Madonna a livello di approccio alla sfida secca. Al 19′ Fonseca cade in area di rigore a causa di un intervento dubbio ma viene ammonito per simulazione. Al 25′ palo di Satriano e sul ribaltamento di fronte rigore generosissimo per la Lazio, visto che Kinkoue – poi ammonito – non sembra fare nulla per atterrare l’avversario. Così al 26′ Raul Moro spiazza Rovida dal dischetto e raddoppia. Al 37′ bellissimo gol di Satriano, che di testa svetta su tutti su preciso cross di Vezzoni dalla sinistra. Ma al 42′ la doppietta di Raul Moro evidenzia tutti i problemi difensivi dell’Inter, in particolare di Kinkoue in marcatura, nulla da fare per Rovida nell’angolino basso. E al 46′ il palo di Shehu evita il poker. Il risultato di Inter-Lazio è 1-3 dopo i primi 45′ di gioco. Nella ripresa servirà un’impresa per ribaltarla e tentare l’accesso alle semifinale di Coppa Italia Primavera.

1 INTER – LAZIO 3

MARCATORI: Castigliani (L) al 7′, rig. Raul Moro (L) al 26′, Satriano (I) al 37′ e Raul Moro (L) al 42′.

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Tonoli, 4 Kinkoue, 5 Andrea Moretti, 3 Vezzoni (C); 8 Casadei, 6 Sangalli, 7 Wieser; 10 Iliev; 9 Fonseca, 11 Satriano.

A disposizione: 12 Botis, 21 Basti; 13 Zanotti, 14 Sottini, 15 Dimarco, 16 Mirarchi, 17 Lindkvist, 18 Boscolo Chio, 19 Akhalaia, 20 Goffi, 22 Bonfanti, 23 Fontanarosa.

Allenatore: A. Madonna

LAZIO UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Pereira; 2 Floriani, 5 Armini, 6 Franco (C), 3 Ndrecka; 8 Nasri, 4 Bertini, 11 Czyz; 10 Shehu; 9 Castigliani, 7 Raul Moro.

A disposizione: 12 Peruzzi, 22 Zappala; 13 Novella, 14 Pino, 15 Pica, 16 Tommaso Marino, 17 Tare, 18 Andrea Marino, 19 Guerini, 20 Cesaroni.

Allenatore: L. Menichini

ARBITRO: L. Cherchi della sezione di Carbonia (SU).

NOTE – Ammoniti: Fonseca (I) al 19′ e Kinkoue (I) al 25′; Recupero: 2′ (PT).

