Satriano letale in area piccola sblocca Inter-Cagliari Primavera: 1-0 al 45′

Primavera, Inter-Cagliari in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per la 20ª giornata del Campionato Primavera 1, la quinta del girone di ritorno. A sbloccare il risultato è il solito Satriano

PRIMO TEMPO – Partita equilibrata fino a metà frazione, grazie a un’occasione da gol per parte. Poi al 23′ l’Inter va vicinissima al vantaggio con la traversa piena di Casadei, che si libera al tiro di destro dopo aver recuperato palla a ridosso dell’area di rigore. E al 28′ Satriano sblocca la partita di sinistro ribandendo in rete la palla respinta da Ciocci sul tiro di Oristanio. Il Cagliari viene punito oltremodo nel suo momento migliore. Partita godibile, bravi entrambi i portieri a non regalare altre reti. Il risultato di Inter-Cagliari dopo 45′ è 1-0 grazie alla firma di Satriano.

1 INTER – CAGLIARI 0

MARCATORE: Satriano (I) al 28′.

INTER UNDER-19 (3-5-2): 1 Stankovic (C); 4 Kinkoue, 5 Hoti, 3 Sottini; 2 Zanotti, 8 Casadei, 6 Sangalli, 11 Squizzato, 7 Vezzoni; 9 Satriano, 10 Oristanio.

A disposizione: 12 Magri, 21 Rovida; 13 Tonoli, 14 Andrea Moretti, 15 C. Dimarco, 16 Mirarchi, 17 Wieser, 18 Lindkvist, 19 Bonfanti, 20 Goffi, 22 Akhalaia, 23 Fonseca.

Allenatore: A. Madonna

CAGLIARI UNDER-19 (4-2-3-1): 1 Ciocci; 2 Piga, 4 Boccia (C), 6 Iovu, 3 Michelotti; 5 Conti, 8 Kourfalidis; 11 Luvumbo, 10 Delpupo, 9 Desogus; 7 Contini.

A disposizione: 12 D’Aniello; 13 Palomba, 14 Spanu, 15 Sulis, 16 Zallu, 17 Cavuoti, 18 Kouda, 19 Piroddi, 20 Masala, 21 Schirru, 22 Sangowski.

Allenatore: A. Agostini

ARBITRO: C. Cudini della sezione di Fermo.

NOTE – Ammoniti: Michelotti (C) al 24′ e Iovu (C) al 43′; Recupero: 0 (PT).