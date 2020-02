Satriano, debutto dal 1′ con gol: le sue parole di gioia

Dopo la netta vittoria per 3-0 contro il Genoa, Martin Satriano – giocatore dell’Inter Primavera arrivato nel mercato di gennaio – ha pubblicato su “Instagram” le sue parole di gioia dopo la rete segnata al debutto da titolare.

DEBUTTO CON GOL – Debutto da titolare e subito gol: si è presentato bene Martin Satriano, attaccante di grandi prospettive sbarcato a Milano durante il mercato di gennaio. Nella partita vinta per 3-0 dall’Inter Primavera contro i pari età del Genoa, l’attaccante si è reso protagonista di una grande prova, con tanto di rete del 2-0. Dopo la vittoria, il giocatore della squadra allenata da Armando Madonna ha voluto affidare al suo profilo ufficiale “Instagram” le sue parole di gioia per la prestazione: “Contento per la vittoria e per il primo gol con questa maglia. Continuiamo così!”.