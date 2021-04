Satriano al 92′ salva una brutta Inter Primavera: Ascoli KO, beffa evitata

Satriano decide Ascoli-Inter! Appena terminata la partita valida per la 18ª giornata del Campionato Primavera 1, la terza del girone di ritorno. La prestazione è da dimenticare ma il gol del centravanti uruguayano in pieno recupero permette ai ragazzi di Madonna di portare a casa i tre punti

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-1 del primo tempo in favore dell’Inter (vedi articolo), le squadre tornano in campo senza novità di formazione. Il canovaccio è sempre lo stesso. Un ottimo Ascoli prova a impensierire Stankovic, che è sempre molto attento tra i pali. L’Inter non crea grandi occasioni per raddoppiare e i cambi non aiutano a migliorare la qualità della manovra. All’80’ Lisi al volo di piatto pareggia su cross di D’Agostino dalla destra, incredibile dormita difensiva dell’Inter. La palla-gol arriva sui piedi di Satriano a 3′ dalla fine, clamoroso il salvataggio della coppia Bolletta-Marucci. Ma al 92′ proprio Satriano di testa trova la torsione giusta per superare il numero 1 dell’Ascoli sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ed è il gol che chiude la partita: Ascoli-Inter termina 1-2, l’Under-19 di Madonna torna alla vittoria e sale a 33 punti in classifica, sempre terza.

1 ASCOLI – INTER 2

MARCATORI: Lindkvist (I) al 30′, Lisi (A) all’80’ e Satriano (I) al 92′.

ASCOLI UNDER-19 (4-3-3): 1 Bolletta; 2 Lisi, 5 Pulsoni, 6 Alagna (C), 3 Gurini; 7 Franzolini (18 Marucci dal 60′), 4 Ceccarelli (17 Re dal 77′), 10 D’Agostino; 11 Intinacelli (20 Palazzino dal 77′), 8 Olivieri, 9 Riccardi (21 Silvestri dal 60′).

A disposizione: 12 Raffaelli; 13 Di Ainzara, 14 Izzo, 15 Luongo, 16 Rosolino, , 19 Cudjoe, , 23 Mangini.

Allenatore: S. Seccardini

INTER UNDER-19 (4-3-1-2): 1 Stankovic (C); 2 Zanotti, 4 Kinkoue, 5 Sottini, 3 Vezzoni; 7 Wieser (13 Tonoli dal 77′), 6 Sangalli, 10 Squizzato (15 Mirarchi dal 53′); 8 Lindkvist (20 Oristanio dal 77′); 9 Fonseca (22 Akhalaia dal 66′), 11 Satriano.

A disposizione: 12 Magri, 21 Botis; 14 Hoti, 16 Casadei, 17 Goffi, 18 Carboni, 19 Bonfanti.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: A. Arena della sezione di Torre del Greco (NA).

NOTE – Ammonito: Satriano (I) al 92′; Recupero: 0 (PT) e 4′ (ST).