Sassuolo schianta Milan Primavera! Affronterà l’Inter in semifinale

Il Sassuolo ha superato il Milan Primavera con il punteggio di 3-0. Gli emiliani sfideranno quindi l’Inter nelle semifinali dei Playoff scudetto del Campionato U-20.

VITTORIA NETTA – Il Sassuolo sfida il Milan Primavera nel match valido per i quarti dei Playoff scudetto del Campionato U-20. Dopo una prima parte in cui i rossoneri non rinunciano ad attaccare per trovare la rete, a passare in vantaggio è la squadra emiliana. Al 19′, infatti, è Borna Knezovic a siglare il gol dell’1-0 grazie a una grande conclusione da fuori area. Sulla spinta del vantaggio, la compagine allenata da Emiliano Bigica continua a premere per il raddoppio. Quest’ultimo arriva, al 38′, con il colpo di testa vincente sugli sviluppi di calcio d’angolo da parte di Alessandro Di Bitonto. Ad incrementare il vantaggio dei suoi ci pensa di nuovo Knezovic, che al 45′ lascia partire un missile terra-aria da quasi 35 metri imparabile per Matteo Pittarella. Nel secondo tempo, il Sassuolo abbassa coscientemente i ritmi del gioco per poter impedire agli avversari di creare i presupposti di un parziale di segno diverso dal primo. L’impatto offensivo dei rossoneri è sostanzialmente nullo, così come quello dei neroverdi, con questi ultimi intenti soprattutto a conservare il risultato. Il match giunge così alla sua conclusione, con il 3-0 finale che vale al Sassuolo l’accesso alle semifinali dei Playoff scudetto contro l’Inter.

SASSUOLO-MILAN PRIMAVERA 3-0

19′ Knezovic (S), 38′ Di Bitonto (S), 45′ Knezovic (S).