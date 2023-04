Sassuolo-Inter U19, le pagelle: Kassama imperdonabile, Esposito il migliore

Sassuolo-Inter di Primavera 1 termina 3-2 (qui il tabellino). La palma di peggiore in campo se l’aggiudica Kassama, mentre il migliore dei ragazzi di Chivu è ancora una volta il capitano Esposito

NIKOLAOS BOTIS 5 – Sul primo e sul terzo gol poche colpe, mentre sul raddoppio neroverde può decisamente fare meglio.

Sassuolo-Inter U19, pagelle – LA DIFESA

ALEM NEZIREVIC 5 – Non riesce a mettere qualità nelle giocate.

Dal 53′ KRISTIAN DERVISHI 5,5 – Sembra dare una scossa ma si spegne alla distanza.

SHERIFF KASSAMA 4,5 – Erroraccio sul primo gol e diverse disattenzioni.

GIACOMO STABILE 5 – Russo è un cliente molto scomodo, e sebbene a volte riesca a contenerlo fa tanta fatica.

ANDREA POZZI 5,5 – Mezzo voto in più per il rigore conquistato.

Dal 83′ LUCA DI MAGGIO SV

Sassuolo-Inter U19, pagelle – IL CENTROCAMPO

EBENEZER AKINSANMIRO 5 – Sul primo gol è l’ultimo ad avere colpe ma le prestazione è comunque insufficiente.

Dal 57′ KEVIN ZEFI 5,5 – Non da la scossa che ci si aspetta.

ALEKSANDAR STANKOVIC 5,5 – Quasi meglio in fase di contenimento che in fase di regia, nonostante l’assist per il gol del 3-1-

ISSIAKA KAMATE 6 – Il numero 14 gioca fino all’ultimo con il coltello fra i denti in entrambe le fasi.

Dal 83′ DENNIS CURATOLO SV

Sassuolo-Inter U19, pagelle – L’ATTACCO

ENOCH OWUSU 5,5 – Spento e nervoso, la retroguardia neroverde lo contiene.

Dal 67′ MALANG SARR 6 – Entra e dà speranza all’Inter con il gol del 3-2.

FRANCESCO PIO ESPOSITO 6,5 -Sbaglia il rigore, ma poi segna ed entra anche sul gol del 3-2.

NIKOLA ILIEV 5,5 – Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, che oggi non si vede. Il solo assist per Sarr non basta per la sufficienza.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 5,5 – La squadra subisce un clamoroso blackout a inizio secondo. Reazione apprezzabile – accompagnata da cambi azzardati – ma ormai è tardi.