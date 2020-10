Sassuolo-Inter rinviata: ancora un posticipo per la Primavera in campionato

Campionato Primavera 1 TIM 2020-2021 logo

La Primavera di Madonna non giocherà nemmeno in questo weekend: Sassuolo-Inter è stata rinviata ed è la terza volta consecutiva che i nerazzurri non giocano. Ad annunciarlo è la Lega Serie A.

ANCORA RINVIO – Per la terza volta la Primavera di Armando Madonna deve subire un rinvio. Domani alle ore 13 si sarebbe dovuta giocare Sassuolo-Inter, per la sesta giornata del Campionato Primavera 1, ma la Lega Serie A ha appena comunicato il posticipo a data da destinarsi. Prima di questa partita i nerazzurri non erano potuti scendere in campo né contro il Genoa, dopo la sosta per le nazionali, né domenica scorsa in casa del Cagliari. Nelle prime tre giornate l’Inter aveva conquistato sei punti (due vittorie e una sconfitta), l’ultima partita è il 2-0 del 3 ottobre all’Ascoli. Salvo ulteriori rinvii prossimo appuntamento domenica 8 novembre alle ore 18 in casa col Torino (vedi calendario).