Sassuolo-Inter Primavera, Zanchetta cambia l’attacco: le formazioni ufficiali

La Primavera dell’Inter torna in campo oggi alle ore 13 per affrontare il Sassuolo in trasferta, in una gara determinante per la corsa al primo posto in campionato. Mister Zanchetta ridisegna ancora l’attacco, ecco le formazioni ufficiali.

COSÌ IN CAMPO – Tra le scelte più significative, Alexiou sarà solo in panchina, mentre Thomas Berenbruch non è stato convocato, probabilmente ancora aggregato alla prima squadra. In attacco, confermato De Pieri, che guiderà il reparto offensivo insieme a Zouin e Lavelli. Spinaccé e Cocchi partiranno dalla panchina, con quest’ultimo che torna disponibile per la Primavera dopo un’esperienza con la prima squadra prima della sosta. Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre in campo alle 13 per la trentunesima giornata del Campionato Primavera 1.

Sassuolo-Inter Primavera, 31ª giornata: le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-2-1): 1 Scacchetti; 99 Parlato, 5 Di Bitonto, 64 Corradini, 76 Barani; 80 Frangella, 18 Lopes, 8 Seminari; 7 Knezovic, 21 Bruno; 11 Sandro.

In panchina: 75 Vigano, 77 Mazzetti, 2 Benvenuti Giacomo, 3 Benvenuti Tommaso, 9 Moriano, 13 Daldum, 15 Weiss, 23 Tomsa, 36 Minta, 90 Vedovati.

Allenatore: Emiliano Bigica

Inter (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 25 Zouin.

In panchina: 12 Taho, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 5 Alexiou, 10 Quieto, 11 Spinaccè, 18 Mosconi, 26 Garonetti, 28 Romano, 33 Cerpelletti, 34 Ballo.

Allenatore: Andrea Zanchetta