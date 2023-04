Sassuolo-Inter Primavera 3-2: Esposito ci prova, solo lui non basta

L’Inter cade in trasferta dopo la sosta, a Reggio Emilia finisce 3-2 per il Sassuolo dopo l’1-0 del primo tempo (vedi report)

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo inizia esattamente come il primo. Parte forte il Sassuolo che nemmeno in 30 secondi trova la rete del 2-0 con Mandrelli. Il difensore neroverde sfrutta un altro errore della difesa dell’Inter e insacca di testa. Male la squadra di Cristian Chivu che ha affrontato la gara senza la concentrazione necessaria. Al 55′ segna infatti anche D’Andrea. Partito in posizione dubbia il 10, che ha giocato anche in Serie A, salta Stankovic e batte Botis con un gran tiro sotto l’incrocio di sinistro. Al 58′ sull’evoluzione di un corner, l’autore del gol del 3-0, intralcia Pozzi e regala un rigore all’Inter. Se ne occupa Esposito che non angola abbastanza e se lo fa parare da Zacchi. Due minuti dopo su una bella posizione di Stankovic si fa perdonare Esposito con un bel colpo di testa che accorcia le distanze e fa 3-1. Si risveglia il Sassuolo di nuovo con il mancino di D’Andrea che questa volta viene bloccato da Botis. Al 73′ il neo entrato Sarr accorcia e fa il 3-2 dopo un bellissimo uno-due tra Iliev ed Esposito. Chivu prova il tutto per tutto con cinque attaccanti in campo ma non basta. A Reggio Emilia finisce 3-2 per il Sassuolo.