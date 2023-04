Sassuolo-Inter Primavera 3-2: il tabellino della 25ª giornata di Campionato

Il tabellino della venticinquesima giornata di Campionato Primavera 1 dove si sono affrontate Sassuolo e Inter, match finito 3-2 (vedi report).

SCONFITTA – L’Inter cade in casa del Sassuolo. Parte malissimo la formazione di Cristian Chivu che subisce gol dopo 20 minuti per un grave errore della difesa e Russo che ne approfitta. La reazione non arriva, anzi dopo appena 30 secondi del secondo tempo arriva il raddoppio neroverde con Mandrelli dopo un altro pasticcio di Botis. Non c’è due senza tre e il gioiellino D’Andrea trova il gol del weekend saltando secco Stankovic e trovando l’incrocio dei pali con un mancino fortissimo. Dopo l’ora di gioco l’Inter si sveglia. Esposito prima sbaglia il rigore, poi si fa perdonare due minuti dopo con l’incornata che regala il 3-1. Con Sarr in campo arriva anche il 3-2 dopo una grandissima azione di Iliev. Niente rimonta però per i nerazzurri che cadono in trasferta.

SASSUOLO-INTER PRIMAVERA 3-2 – IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-2-1): Zacchi; Loeffen, Miranda (Mandrelli dal 38′), Cannavaro, Pieragnolo; Kumi (Leone dall’80’), Casolari, Abubakar; Bruno, D’Andrea; Russo (Baldari dall’80’).

A disposizione: Rosa, Scacchetti, Ryan, Martini, Pumo, Zaknic, Gori.

Allenatore: Emiliano Bigica

INTER (4-3-3): Botis; Nezirevic (Dervishi dal 53′), Kassama, Stabile, Pozzi (Curatolo dall’82’); Akinsanmiro (Zefi dal 67′), Stankovic, Kamate (Di Maggio dall’82’); Owusu (Sarr dal 67′), Esposito, Iliev.

A disposizione: Bonardi, Tommasi, Matjaz, Martini, Grygar, Di Maggio, Curatolo, Andersen, Biral, Di Pentima, Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Luca Angelucci Assistenti: Laghezza – Bracaccini

Gol: 19′ Russo, 46′ Mandrelli, 55′ D’Andrea, 60′ Esposito, 72′ Sarr

Ammoniti: Akinsanmiro, Dervishi, Casolari, Pieragnolo

Recupero: 2′ (PT), 4′ (ST).