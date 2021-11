Sassuolo-Inter Primavera 1-0, non arriva il pari. Decisiva la beffa al 45′

Si è appena conclusa Sassuolo-Inter Primavera. Nonostante gli sforzi degli uomini di Cristian Chivu per recuperare, il gol del pareggio non arriva. Merito anche e soprattutto del portiere neroverde Zacchi, protagonista di una grande prestazione.

SFORZI NON RIPAGATI – Dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 1-0 (vedi report), riprende Sassuolo-Inter Primavera. Non si mette bene l’inizio della ripresa per la squadra di Cristian Chivu che subisce le iniziative degli avversari, tanto che al 57′ è decisivo Sangalli a salvare sulla linea il gol del possibile 2-0. Proprio dopo questa azione, però, reagiscono i nerazzurri rendendosi pericolosi a più riprese. Specialmente al 74′ quando Zacchi respinge un colpo di testa da distanza ravvicinata e destinato a finire sotto la traversa. Una delle tante parate del portiere neroverde, autore di una grande prestazione. All’80’ altra clamorosa occasione per i nerazzurri: batti-e-ribatti in area, la palla esce fuori area con Sangalli che prova la conclusione trovando però Peschetola a letteralmente un metro dalla porta che gira di sinistro ma incredibilmente manda a lato.

Sassuolo-Inter Primavera, seconda sconfitta consecutiva

ALTRA SCONFITTA – Nonostante gli sforzi il pareggio non arriva: al termine di Sassuolo-Inter Primavera viene certificata la seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri guidati da Cristian Chivu. Con tanto di beffa in pieno recupero, con l’espulsione diretta per Silvestro che entra duramente su Aucelli al 94′. La squadra proverà a riscattarsi mercoledì nella sfida di Youth League contro lo Shakhtar Donetsk.

SASSUOLO PRIMAVERA 1 – 0 INTER PRIMAVERA

MARCATORI: Samele (S) al 45’+1

SASSUOLO: 1 Zacchi; 4 Flamingo, 6 Zenelaj, 7 Paz, 11 Daniels, 18 Mata, 19 Zalli, 21 Aucelli (C), 23 Samele, 27 Macchioni, 70 Abubakar



A disposizione: 31 Bonucci, 2 Loeffen, 5 Cehu, 8 Arcopinto, 9 Ferrara, 28 Toure, 30 Kumi, 59 Diawara, 73 Cavallini, 77 Casolari, 95 Forchignone, 99 Estevez



Allenatore: Emiliano Bigica

INTER: 1 Rovida; 19 Silvestro, 5 Hoti, 13 Matjaz, 6 Carboni; 8 Casadei, 16 Cecchini Muller, 25 Grygar; 7 Peschetola, 30 Owusu; 22 Abiuso



A disposizione: 12 Basti, 40 Raimondi, 4 Sangalli, 9 Jurgens, 10 Iliev, 14 Fabbian, 15 Fontanarosa, 18 Nunziatini, 23 Moretti, 24 Andersen, 27 Dervishi, 29 Pelamatti



Allenatore: Cristian Chivu