Sassuolo-Inter Primavera 0-1, pagelle: Cocchi pura magia, 8!

L’Inter Primavera vince nei minuti finali contro il Sassuolo con il risultato di 1-0. Magia clamorosa di Matteo Cocchi, che merita assolutamente il premio di MVP. Le pagelle del match.

Zamarian 6: Poche parate, non complicate, ma importanti per sporcare i guanti ed evitare la sconfitta. A differenza dell’avversario tra i pali non commette errori e questo ha fatto la differenza.

Sassuolo-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 5.5: Nel secondo tempo arriva sul fondo a più riprese, sbaglia puntualmente il cross. Zanchetta non ha apprezzato particolarmente.

Maye 6.5: Sostituisce Alexiou al meglio e non lo fa rimpiangere nemmeno per un minuto. Preciso e ordinato anche con la palla tra i piedi.

Re Cecconi 6.5: Senza Alexiou è lui il leader e dopo neanche un anno di Primavera questa fiducia è invidiabile. Altra ottima prestazione per un giocatore in grande crescita.

Motta 6: Difensivamente non si fa scalfire da nessuno che passi dalle sue parti. Nell’altra fase è meno presente, ma questo compito spetta al suo sostituto.

dal 78′ Cocchi 8: La sua punizione è una firma d’autore. Traiettoria magica che ricorda i migliori calciatori della storia di questo sport. Tiro potente, preciso sotto l’incrocio dei pali e da posizione impensabile. Anche solo pensare di poter calciare da lì era folle, ma Matteo è un giocatore di altra categoria.

Sassuolo-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Topalovic 6.5: Nel primo tempo è il faro del centrocampo nerazzurro. Fisicamente dominante, preciso nei passaggi. Cala nella ripresa e viene sostituito.

– dal 78′ Quieto S.V.

Bovo 6: Rischia nel primo tempo perdendo una palla velenosa e lasciando una delle poche occasioni del match al Sassuolo con Sandro. Il resto della partita lo gestisce, sia con che senza palla, con grande tranquillità.

Venturini 6.5: Inserimenti continui e grande corsa al servizio della squadra di Zanchetta, che ne ha tremendamente bisogno in una partita sporca sotto la pioggia.

Sassuolo-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 6: Non ha molte possibilità per creare superiorità, ma quando ha l’uno contro uno non sbaglia mai. Non arriva mai al tiro in porta.

– dal 62′ Mosconi 6.5: Entra benissimo, aiuta Della Mora quando serve e crea pericoli costanti sulla fascia destra. Anche quando deve guadagnare minuti lo fa con estrema intelligenza.

Lavelli 5: Impreciso e bocciato nella partita decisiva. Sbaglia un’occasione clamorosa nel primo tempo, si ferma sulla traversa con il piatto a tu per tu con Scacchetti.

– dal 62′ Spinacce 6: Fa meglio del compagno appena uscito, ma con lui in campo l’Inter tira poco.

Zouin 7: Partita di altissimo livello dell’esterno, che sfiora anche il gol nel secondo tempo con uno stop di controbalzo con successivo tiro a giro sul secondo palo. Lampi da fenomeno!

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 8: Dall’8 febbraio sono sei vittorie in otto partite in campionato. Percorso impeccabile nel girone di ritorno che oggi trova i suoi frutti nel primo posto guadagnato momentaneamente ai danni di Roma e Sassuolo. Scontro diretto vinto e segnale di forza al torneo proprio prima dell’ennesimo impegno infrasettimanale dell’anno in Youth League. Secondo clean sheet consecutivo, magia di Cocchi e ora testa all’Europa per inseguire ancora il sogno!