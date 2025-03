Sassuolo-Inter, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita

L’Inter Primavera tornerà in campo in questo weekend per giocare lo scontro diretto per i primi posti contro il Sassuolo. L’AIA ha ufficializzato la terna arbitrale.

SASSUOLO-INTER PRIMAVERA (sabato 29 marzo ore 13)

Arbitro: Andrea Calzavara (Varese)

Assistenti arbitrali: Alberto Callovi (San Donà di Piave), Davide Fenzi (Treviso)