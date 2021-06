Sangalli: «Una stagione ottima. Con l’Empoli un unico obiettivo»

Mattia Sangalli, centrocampista dell’Inter Primavera, spiega la preparazione in vista della semifinale del Campionato Primavera 1 di domenica. Ecco le sue parole al sito del club nerazzurro.

UNIONE D’INTENTI – L’Inter Primavera si sta preparando alla semifinale del Campionato Primavera 1. L’avversario sarà l’Empoli, e la gara si disputerà domenica alle ore 18 allo stadio Ricci di Sassuolo. Mattia Sangalli, centrocampista nerazzurro, spiega come la squadra si sta avvicinando alla sfida: «Molto importante aver raggiunto l’obiettivo di arrivare nelle prime due. Abbiamo fatto un’ottima regular season, anche se con il rammarico dell’ultima partita contro l’Atalanta che non ci ha permesso di chiudere in testa alla classifica. Durante l’anno abbiamo preparato ogni singola partita come fosse stata una finale. Così facendo cerchiamo sempre di scendere in campo con voglia e determinazione. Allo stesso modo prepareremo la sfida contro l’Empoli, non facendoci prendere dalla frenesia e dando il 100%. Siamo un gruppo compatto e coeso, tutti hanno partecipato in maniera attiva durante la stagione: adesso c’è la fase finale, in campo andranno in undici ma anche chi è in panchina sarà pronto a subentrare. Tutti con lo stesso e unico obiettivo di provare ad arrivare in fondo e vincere il titolo».

Fonte: inter.it