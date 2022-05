Sangalli fa 3-3 al 93′! Memorabile rimonta Inter, supplementari col Cagliari

Inter-Cagliari, semifinale del Campionato Primavera 1, non è finita: clamoroso 3-3! Dopo il primo tempo finito sotto di tre gol (vedi articolo), la squadra di Chivu accorcia con una doppietta di Abiuso, poi al 93′ l’impensabile pari di Sangalli e ora supplementari. QUI il live.



INTER-CAGLIARI PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Doppio cambio per Cristian Chivu all’intervallo: fuori Jan Zuberek e Lorenzo Peschetola, dentro Nikola Iliev e Oliver Jurgens. L’Inter dovrebbe partire forte, invece la prima parata seria è di William Rovida al 49′ che evita lo 0-4 su corner battuto sul secondo palo per il colpo di testa di Adam Obert. Un minuto dopo ci prova Zito Luvumbo dai venti metri e il portiere nerazzurro blocca a terra. L’angolano al 56′ si mangia lo 0-4: lanciato in verticale prende il tempo all’avversario e solo davanti a Rovida alza troppo il mancino mandando sopra la traversa. Jurgens al 66′ ci prova su assist di Iliev, una deviazione manda il pallone in corner (senza esito). Quindi su un sinistro deviato di Franco Carboni palla sul palo, qui il Cagliari poco avrebbe potuto fare per evitare il gol. L’1-3 arriva al 77′: Enoch Owusu (entrato bene) da destra tocca al limite per Mattia Sangalli, il tiro rasoterra del capitano non è trattenuto da Andrea D’Aniello e Fabio Abiuso da due passi riesce ad accorciare. Poi, all’84’, su punizione di Iliev D’Aniello fa un prodigio su Owusu e sulla ribattuta né Andi Hoti né Sangalli riescono a segnare nell’area piccola. Proprio al 90′ punizione di Iliev sul secondo palo, ancora Abiuso di testa segna: è il 2-3 che rende infiammato il finale. Ci sono cinque minuti di recupero, nel terzo cross da sinistra, sponda dal fondo e deviazione aerea di Sangalli nell’area piccola che riesce, in qualche modo, a trovare l’assurdo 3-3. Tempi supplementari!

INTER-CAGLIARI PRIMAVERA 3-3 AL 90′ – IL TABELLINO

Inter (4-3-2-1): Rovida; Silvestro (87′ Grygar), Hoti, Moretti, F. Carboni; Casadei, Sangalli, Fabbian (58′ Abiuso); Peschetola (46′ Jurgens), Zuberek (46′ Iliev); V. Carboni (58′ Owusu).

In panchina: Basti, Botis, Fontanarosa, Nunziatini, Dervishi, Pelamatti, Peretti.

Allenatore: Cristian Chivu

Cagliari (4-2-3-1): D’Aniello; Sulis, Palomba, Obert, Secci; Kourfalidis (67′ Schirru), Conti; Zito Luvumbo (82′ Vinciguerra), Cavuoti (82′ Corsini), Desogus (83′ Vitale); Delpupo (73′ Tramoni).

In panchina: Fusco, Masala, Idrissi, Caddeo, Pulina, Astrand, Yanken.

Allenatore: Roberto Concas (Alessandro Agostini squalificato)

Arbitro: Daniele Virgilio della sezione di Trapani (Centrone – Ceolin; Turrini)

Gol: 14′, 45′ +1 Desogus, 43′ rig. Zito Luvumbo, 77′, 90′ Abiuso (I), 90′ +3 Sangalli (I)

Ammoniti: Rovida, Hoti (I), Zito Luvumbo, Secci (C)

Recupero: 1′ PT, 5′ ST