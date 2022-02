Sangalli a Inter-News.it: «Oggi solidi e concreti in campo. Tante occasioni»

Mattia Sangalli ha parlato dopo la vittoria della Primavera per 1-0 sul Bologna. Alla domanda di Inter-News.it legata all’aver rischiato poco nella gara di oggi, il centrocampista nerazzurro ha sottolineato la solidità nella prestazione.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Mattia Sangalli ha risposto così alla domanda di Inter-News.it nel postpartita della gara vinta contro il Bologna: «Volevamo dare segni di solidità e concretezza così è stato in campo. Alla fine abbiamo rischiato poco e abbiamo creato abbastanza occasioni per potare a casa il risultato».

CONTINUITÀ – Sangalli ha poi risposto alle domande degli altri giornalisti: «Era importantissimo ritrovare fiducia e tre punti. Così è stato, siamo contenti e dobbiamo dare continuità a questo risultato. Andare ad allenarsi con la Prima Squadra è un divertimento, quando sei in Primavera devi dimostrare ogni partita di onorare la maglia in campo. Dobbiamo dare continuità, non tralasciando quando si può di far vedere anche un bel calcio».