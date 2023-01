Sampdoria-Inter Primavera, i convocati blucerchiati: 23 in lista

Domani alle 14.00 andrà in scena al ‘3 campanili’ la sfida tra l’Inter Primavera e i pari età della Sampdoria. Alla vigilia della sfida è arrivata la lista ufficiale dei venti giocatori convocati dal tecnico Tufano.

CONVOCATE – Sono 23 i giocatori chiamati dal tecnico Felice Tufano per la sfida di domani della sua Sampdoria Primavera ai pari età dell’Inter. Gara in programma alle 14.00 al ‘3 campanili’ di Bogliasco e valevole per la quindicesima giornata del Campionato Primavera 1. Di seguito la lista completa.

SAMPDORIA-INTER PRIMAVERA: I 23 BLUCERCHIATI CONVOCATI

Portieri: Scardigno, Tantalocchi, Zorzi.

Difensori: Aquino, Bianchi, Lotjonen, Miettinen, Migliardi, Pellizzaro, Peretti, Porcu, Savio.

Centrocampisti: Cecchini, Conti, Malagrida, Pozzato, Straccio, Uberti.

Attaccanti: Ivanovic, Leonardi, Montevago, Ntanda, Polli.