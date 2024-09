Sampdoria-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: c’è un ritorno dal 1′!

Alle ore 18.30 è in programma Sampdoria-Inter Primavera, valida per la sesta giornata del campionato Under 20. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nel derby contro il Milan per 1-3. Il tecnico Andrea Zanchetta rilancia

RISCATTO – Dopo la sconfitta nel derby nell’ultima giornata di campionato, l’Inter Primavera ha l’occasione di riscattarsi contro la Sampdoria. L’anticipo della sesta giornata di campionato, che avrà inizio alle ore 18.30, segna la prima chance della squadra di Andrea Zanchetta di raddrizzare il tiro e riacquistare terreno in classifica, dove attualmente i nerazzurri sono decimi, a quota sette punti. Il mister prova a dare una scossa ai suoi ragazzi con qualche cambio di formazione. Non passa inosservato la presenza dal primo minuto del nuovo acquisto Topalovic, come l’assenza di Berenbruch.

Sampdoria-Inter Primavera, le formazioni ufficiali:

Sampdoria (4-3-3): 22 Ceppi; 23 Sa Gomes, 5 Zeqiraj, 4 Malanca, 11 Ovalle Santos; 8 Patrignani, 14 Valisena, 16 Balde; 17 Ofoma, 10 Leonardi, 9 Ntanda.

A disposizione: 32 Tomasella, 3 Quochi, 7 Sava, 18 Casalino, 21 Forte, 24 Chiesa, 26 Cavallaro, 27 Rossello, 29 Diagne, 30 Bacic.

Allenatore: Alessandro Lupi

Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 28 Romano, 11 Spinaccè, 10 Quieto.

A disposizione: 12 Taho, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 30 De Pieri.

Allenatore: Andrea Zanchetta