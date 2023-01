Sampdoria-Inter Primavera 1: Martini la accorcia ma non basta finisce 2-1

Dopo il pessimo inizio di gara, la Sampdoria è in vantaggio per 2-0 (vedi report). Nel secondo tempo Jacopo Martini accorcia le distanze sull’assist perfetto di Nikola Iliev. Finisce 2-1 dunque, cade l’Inter a Genova.

SECONDO TEMPO – L’Inter inizia il secondo tempo meglio di come ha cominciato la gara. Sotto di due, i ragazzi di Chivu attaccano cercando il gol che può riaprire la gara. Le trame dei nerazzurri passano principalmente da Nikola Iliev. Il migliore dell’Inter oggi che crea diverse occasioni nell’area di rigore avversaria. Il sostegno dei compagni non è però dei migliori. Al 57 Stefano Di Pentima ha l’occasione per segnare da un bel cross rasoterra di Owusu ma spara alto. Jan Zuberek fa quello che deve fare, ovvero appoggiarsi su Iliev che fa tutto benissimo e serve un cioccolatino per Jacopo Martini al 63′ che non può sbagliare e fa il gol del 2-1. La Sampdoria esce totalmente dal campo nonostante i cambi. Chivu prova il tutto per tutto togliendo Martini per Pio Esposito passando a un 4-2-4 molto offensivo. Al 91′ Nikolaos Botis salva la squadra con una gran parata che evita il gol del 3-1. Luca Di Maggio nel finale è una furia, cerca il gol in ogni modo. Silas Andersen e Andrea Pelamatti si ostacolano nel finale e sbagliano l’occasione del 2-2 all’ultimo secondo.