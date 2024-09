Sampdoria-Inter Primavera 0-1, tre punti sofferti. Super Calligaris

Si chiude con il risultato di 0-1 la sfida tra la Sampdoria e l’Inter Primavera. Dopo un primo tempo a ritmi blandi nonostante il gol di Spinaccè, nella ripresa l’Inter prova ad amministrare il centrocampo ma la Sampdoria prende il comando e avvia un assalto totale.

PRIMO TEMPO – Al centro sportivo di Bogliasco l’Inter di Andrea Zanchetta arriva con la voglia di riprendersi la scena e accantonare la dolorosa sconfitta nel derby contro il Milan. Il primo tempo è terminato 1-0 in favore dell’Inter grazie al guizzo vincente di Matteo Spinaccè dopo appena cinque minuti. I nerazzurri, nella prima frazione, hanno difeso bene senza mai concedere troppo spazio alla Sampdoria che si è ritrovata sin dall’inizio a inseguire il risultato.

Sampdoria-Inter Primavera, sorridono i nerazzurri ma c’è tanta sofferenza

SECONDO TEMPO – Archiviata la prima frazione con un’Inter agguerrita e pronta a riprendersi i tre punti, la ripresa si apre con Maye che rischia l’autogol. Bravo Calligaris a chiudere in contro tempo l’eventuale pareggio della Sampdoria. Al 50′ altro intervento miracoloso di Calligaris che sulla conclusione di Leonardi si butta da un lato e con il piedone salva la porta dei nerazzurri. Cinque minuti dopo altra occasione gotta per la Sampdoria che con Garonetti tutto solo davanti la porta non riesce a pareggiare i conti. Nel secondo tempo affondo dei padroni di casa con Patrignani che al 60′ prova a schiacciare di testa, ma Calligaris con il pugno sventa l’assalto. Al 78′ trema ancora l’Inter con Patrignani che dal calcio d’angolo sguscia via e colpisce il palo. Nel finale assalto totale della Sampdoria che non vuole mollare la presa. Al 90′ l’Inter invece si divora il gol del 2-0 e che avrebbe potuto chiudere la sfida. Mosconi tutto solo in area di rigore non piazza bene e manda tra le braccia del portiere. Al triplice fischio torna a sorridere l’Inter che strappa tre punti preziosi.