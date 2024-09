Sampdoria-Inter Primavera 0-1 al 45′: subito Spinaccè, bene i nerazzurri

È da poco terminato il primo tempo di Sampdoria-Inter Primavera, gara valevole per la sesta giornata di campionato (segui qui il nostro LIVE). Dopo i primi quarantacinque minuti sorride l’Inter che è in vantaggio di 1-0 grazie al guizzo di Spinaccè.

PRIMO TEMPO – Nel centro sportivo di Bogliasco si gioca Sampdoria-Inter Primavera, match valido per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Nerazzurri subito in vantaggio 1-0. L’Inter di Andrea Zanchetta vuole partire subito forte per dimenticare la sonora sconfitta contro il Milan nel derby di settimana scorsa. Il tecnico dei nerazzurrini si affida ai soliti big, e alla prima occasione viene ripagato. Thiago Romano apre il via alle danze e pesca in sovrapposizione il solito Motta. L’esterno mette in mezzo di sinistro dove spunta Spinaccè che da due passi mette in porta dopo appena 5′. Al 22′ ci provano i padroni di casa con Ofama che si fa ipnotizzare da Alessandro Calligaris che chiude lo specchio della porta. Alla mezz’ora ci prova ancora la Sampdoria con il solito Ofoma che tira dalla distanza e permette a Calligaris di piazzarsi bene.