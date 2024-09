Sampdoria-Inter 0-1 Primavera, pagelle: Calligaris fenomenale, MVP da 8

L’Inter Primavera vince la partita contro la Sampdoria con il risultato di 1-0. Decisivo il gol di Matteo Spinacce, ancor più le parate di Alessandro Calligaris. Le pagelle della gara.

Calligaris 8: La parata su Ofoma nel primo tempo è provvidenziale. Ottimo tempo di uscita, coraggioso a parare con le braccia alte. Nella ripresa prende di tutto: Leonardi e Ntanda avranno gli incubi del portiere nerazzurro in versione piovra.

Sampdoria-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Difende bene e non va in difficoltà sulla sua fascia. Si redime dall’ultima pessima prestazione.

Maye 6.5: Per essere la sua prima gara da titolare in stagione non va affatto male. Controlla a dovere Leonardi e chiude con un clean-sheet.

Garonetti 6: Leonardi e Ntanda nel secondo tempo gli fanno girare la testa, capisce poco ma regge al massimo delle sue possibilità.

Motta 7: Ha tolto definitivamente il posto a Cocchi. Altro assist per Spinacce per il gol dell’1-0. Sovrapposizioni continue, qualità con il sinistro e pochissime sbavature.

– dal 62′ Cocchi 6.5: Solido e fondamentale in chiusura nei minuti finali. Rischia anche di segnare, è un tassello molto importante da recuperare.

Sampdoria-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Topalovic 5.5: Manca ancora il ritmo e la situazione diventa preoccupante. Rimedia con diversi recuperi senza possesso.

– dal 57′ Berenbruch 5.5: Con la palla tra i piedi fa le scelte sbagliate. Rientra dall’infortunio e non lo fa proprio bene.

Bovo 6.5: Gestisce il pallone con tutta la calma del mondo, non gli pesa neanche l’ammonizione ricevuta alla fine del primo tempo.

Venturini 6.5: Sulla destra si trova spesso con Thiago Romano, viene servito nelle sovrapposizioni interne e garantisce una doppia fase di buon livello.

Sampdoria-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Quieto 6.5: Fa ammonire il terzino destro della Sampdoria, sfiora il gol su punizione. Da capitano si prende sulle spalle la squadra, mancava!

– dal 75′ Mosconi 5: Sbaglia un gol già fatto davanti alla porta al 90′ e regala altri cinque minuti di speranza alla Sampdoria.

Spinacce 7: Secondo gol in campionato, finalmente si è sbloccato anche lui! Con un movimento da rapace d’area conquista la posizione sul primo palo e anticipa il difensore.

– dal 57′ Lavelli 6: Ha pochi palloni per rendersi pericoloso, aiuta molto in fase di non possesso.

Thiago Romano 6.5: Qualità eccelsa sul suo sinistro. Rientra spesso dalla destra, si destreggia in numeri da circo che gli sono anche utili. Tra tunnel e veroniche illumina Bogliasco.

– dal 57′ De Pieri 6.5: Entra e dà il suo solito contributo grazie all’esplosività nelle sue gambe.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 6.5: Il primo tempo è di alto livello e poteva finire anche con un vantaggio più ampio rispetto all’1-0 ottenuto. Lascia fuori Berenbruch, Lavelli, De Pieri e Mosconi che molto probabilmente giocheranno in UEFA Youth League. I sostituti rispondono presente e decidono le sorti della gara. A far male sono proprio quelli rimasti in panchina, con cui l’Inter rischia di subire il pareggio. Il secondo tempo è da cancellare, oggi vanno presi solo i tre punti.