Samaden: “Inter, soddisfazione giocare contro il Rennes! Youth League…”

Condividi questo articolo

Samaden ha parlato ai microfoni di “Inter TV”. Il responsabile del settore giovanile nerazzurro ha affrontato il tema della UEFA Youth League dal ritiro della Primavera in Valle d’Aosta, a Chatillon

INTER IN YOUTH LEAGUE – Di seguito le parole di Roberto Samaden: «È da un po’ di tempo che ci stiamo allenando a Milano, il mini ritiro riporta un po’ di normalità dopo mesi complicati. È sicuramente un segnale di ripresa e per i ragazzi è molto importante stare insieme. Riuscire in questi giorni a compattarci è fondamentale per il gruppo e lo staff tecnico per rifinire gli ultimi particolari e disputare al meglio il match contro il Rennes. C’è grande soddisfazione nel giocare questa partita, conseguente ad un comportamento raro e virtuoso della società, il riconoscimento della UEFA vale come tante vittorie. La Youth League è una manifestazione importante che aiuta i club a far crescere i ragazzi, abbiamo già disputato diverse partite e siamo pronti a metterci nuovamente in gioco. Giocare in queste condizioni sarà ancora più formativo, è un’esperienza nuova per tutti. Un ringraziamento speciale va al Rennes, da subito favorevole insieme a noi a giocare la partita in totale sicurezza per giocatori e staff. La nostra riammissione è un esempio per tutti ed è un riconoscimento per come abbiamo operato».