Samaden: «Inter-Empoli, così fa male ma risultato giusto. Grande lavoro»

Roberto Samaden, direttore del Settore Giovanile dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta della formazione Primavera contro l’Empoli nella semifinale del campionato di categoria (vedi articolo).

RISULTATO GIUSTO – Queste le parole di Roberto Samaden sul 2-3 di Inter-Empoli del Campionato Primavera: «Fa molto male uscire così, però bisogna essere obiettivi: abbiamo subito per gran parte della partita, poi siamo stati bravi a ribaltare il risultato, ma non siamo stati in grado di chiuderla nella seconda frazione. Ho fatto i complimenti ai ragazzi e allo staff perché è stata fatta una stagione straordinaria, a prescindere dal risultato odierno. C’è rammarico, non siamo riusciti a esprimere tutte le nostre qualità, ma bisogna riconoscere i meriti e, al di là degli episodi, credo che il risultato sia giusto».

GRANDE LAVORO – Roberto Samaden ha poi sottolineato il grande lavoro svolto dall’Inter Primavera in stagione: «Il mister e lo staff hanno fatto un lavoro straordinario, giocando una volta ogni tre giorni. Inoltre, abbiamo fatto giocare anche qualche 2003 e 2004 nel corso della stagione, questo è il nostro lavoro e dobbiamo continuare a farlo. Poi, ovviamente, avremmo preferito arrivare in finale e giocarcela fino in fondo, ma questo è il verdetto del campo e bisogna accettarlo».

FUTURO – Roberto Samaden ha poi fatto il punto sul futuro dell’Inter Primavera e del campionato: «Fra poco ricomincia la stagione e soprattutto per chi andrà a giocare nel mondo delle prime squadre (come Oristanio, vedi articolo) non ci sarà neppure la possibilità di fermarsi. L’auspicio è tornare a giocare con regolarità e nei tempi giusti, con le modalità giuste. Essendo ragazzi, questo giocare ogni tre giorni non li vede ancora pronti e preparati come possono essere i giocatori adulti. Speriamo che la prossima stagione possa essere normale e di poter continuare a giocare partite come queste».

