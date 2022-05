Samaden: «Contenti di questa finale! Chivu? Rimane all’Inter. Un segreto»

Samaden ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima del fischio d’inizio di Roma-Inter, finale scudetto del Campionato Primavera 1. Di seguito le sue dichiarazioni

AMBIENTE – Roberto Samaden parla così prima del fischio d’inizio di Roma-Inter, finale scudetto Primavera: «Arrivano le due squadre che si sono qualificate davanti. La Roma ha fatto una cosa veramente grande e quindi affrontiamo la squadra che ha dominato il girone ma non per questo pensiamo di essere inferiori. Anzi siamo molto soddisfatti del percorso che ha fatto la squadra, è bello essere qui e devo dire che lo è doppiamente perché è come dare un tributo ad Alberto De Rossi che ha dimostrato quanto sia capace di far crescere i ragazzi. Roma-Inter è anche un bel modo per onorare questo personaggio che ha una stima enorme. Chivu? Il suo futuro è ovviamente sulla panchina dell’Inter, anche perché noi quando facciamo le scelte sono condivise anche con Marotta e Ausilio e non hanno la logica legata al risultato di una stagione ma una logica temporale di medio periodo. Ovviamente i percorsi di questi allenatori predestinati, mi viene in mente per esempio Stramaccioni, può essere interrotto da eventuali offerte ma noi siamo contenti di andare avanti con Chivu. È cresciuto al nostro interno, quindi sono sicuro che sarà contento anche lui di proseguire con noi. Il pregio dell’Inter? Avere uno staff formato da professionisti e persone con la P maiuscola. Non è un caso che siamo stati 4 volte presenti nelle finali primavera negli ultimi 5 anni. Il segreto dei ragazzi è avere intorno persone che cercano di creare l’ambiente adatto per la loro crescita, non solo dal punto di vista tecnico o fisico ma a 360 gradi. In questo penso che la differenza la faccia l’ambiente, tutto l’ambiente che la società ci ha permesso di costruire».