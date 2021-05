Roma-Inter Primavera, formazioni ufficiali: Madonna lancia Akhalaia, 5 fuori

Roma-Inter si giocherà alle ore 13 allo Stadio Tre Fontane. Queste le formazioni ufficiali della partita valida per la ventiquattresima giornata del Campionato Primavera 1. Madonna, con Fonseca rimasto a Milano, lancia titolare Akhalaia. Non a disposizione anche Bonfanti, Andrea Moretti e Squizzato oltre allo squalificato Casadei. Botis, Iliev e Tonoli in Under-18.



ROMA-INTER PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): Mastrantonio; Tomassini, Ndiaye, Buttaro, Rocchetti; Bove, Tripi, Milanese; Bamba, Afena-Gyan, Podgoreanu.

In panchina: Megyeri, Berti, Evangelisti, Missori, Giorcelli, Pagano, Oliveras, Cassano, A. Satriano, Tall, Faticanti, Volpato.

Allenatore: Alberto De Rossi

Inter (3-5-2): Stankovic; Kinkoue, Hoti, Sottini; Zanotti, Wieser, Sangalli, Boscolo Chio, Vezzoni; Akhalaia, M. Satriano.

In panchina: Magri, Rovida, Dimarco, L. Moretti, Carboni, Persyn, Mirarchi, Lindkvist, Goffi, Oristanio, Jurgens.

Allenatore: Armando Madonna