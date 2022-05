Roma-Inter Primavera, dopo la finale sarà assegnato il premio Morosini

Questa sera si giocherà Roma-Inter Primavera, finale del principale campionato italiano per squadre under-19. Attesa al Mapei Stadium. Intanto dopo la gara sarà assegnato il premio dedicato a Piermario Morosini

PREMIO MOROSINI − C’è attesa al Mapei Stadium per la finale del campionato Primavera 1 tra Roma e Inter (dove vederla). Le due squadre hanno raggiunto l’ultimo atto battendo rispettivamente la Juventus e il Cagliari in semifinale. Straordinaria la rimonta dei ragazzi di Chivu ai danni della formazione sarda (da 0-3 a 3-3). In caso di vittoria questa sera (vedi probabili formazioni), l’Inter si aggiudicherebbe il decimo titolo della propria storia salendo in solitaria al primo posto dell’albo d’oro davanti a Torino (nove campionati). Roma, invece, al momento ferma a otto. Intanto, come ha annunciato anche la Lega Serie A, al termine del match sarà assegnato al migliore giocatore della Fase Finale il premio dedicato a Piermario Morosini. Mai dimenticato l’ex centrocampista del Livorno, scomparso il 14 aprile del 2012 per un arresto cardiaco.