Roma-Inter Primavera 2-0 al 45′: Coletta dalla distanza non perdona

L’Inter Primavera sta perdendo in casa della Roma per 2-0 al 45′. Dopo un buon primo tempo, Coletta al 19′ con un gran tiro dalla distanza trova il vantaggio per i giallorossi.

PRIMO TEMPO – Dopo qualche minuto di studio, allo stadio Tre Fontane di Roma, sono i padroni di casa ad uscire allo scoperto alzando i ritmi del match. Gara importantissima per entrambi che si giocano un pezzo di playoff e che domina la Roma per 2-0 al 45′. Al 19′ ci pensa Coletta a portare la Roma in vantaggio con un tiro preciso e forte che si insacca all’angolino e diventa imprendibile per Calligaris. Cinque minuti dopo è ancora la Roma a rendersi pericolosa con Della Rocca. L’attaccante giallorosso da dentro l’area di rigore a botta sicura viene fermato da un intervento miracoloso dell’estremo portiere dell’Inter. Pochi minuti prima era stato Alexiou a salvare l’Inter mandando la sfera in angolo. Al 35′ arriva il raddoppio dei giallorossi con Della Rocca che viene servito da Graziani bravo a mettere in mezzo un pallone perfetto.