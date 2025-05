Roma-Inter Primavera 2-2, pagelle: Mosconi e Topalovic decisivi!

L’Inter rimonta la Roma e pareggia con il risultato di 2-2 in campionato. Topalovic e Mosconi cambiano totalmente la partita e sono i migliori, le pagelle del match.

Calligaris 6.5: Salva l’Inter da un risultato ancora più largo, para e non può niente sui gol della Roma.

Roma-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 5.5: Non aiuta i centrali nella fase difensiva, davanti non si vede praticamente mai. Prestazione anonima e sottotono.

Garonetti 5: Colpisce di testa verso dietro, beffa Alexiou e fa saltare tutte le marcature nella ripartenza del 2-0 della Roma. Il raddoppio giallorosso ha grandissime responsabilità del difensore.

Alexiou 5: L’ultimo baluardo della retroguardia nerazzurra, ma gli errori del reparto in generale sono troppo grandi. Bocciato anche il capitano!

Cocchi 7: A sinistra è l’unico che fornisce sprint costante per attaccare la Roma. Entra in entrambi i gol dell’Inter: si accentra nel primo, fa l’assist perfetto per il secondo di Mosconi.

Roma-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 5: Perde la palla che porta all’1-0 della Roma. Pochissima qualità nei passaggi, si fa mangiare dagli avversari dello stesso reparto.

– dal 46′ Topalovic 7.5: Riapre la partita con tutto il suo fisico e la potenza superiore rispetto ai pari età. Ruba il pallone dai 25 metri e tira una bomba che vale il momentaneo 2-1.

Zanchetta 5: Come Venturini è un autentico flop nella squadra nerazzurra. Non fa filtro, Coletta e Graziani fanno ciò che vogliono nella trequarti dell’Inter.

– dal 77′ Bovo S.V.

Berenbruch 6: Inventa un cross che diventa potenziale occasione, tira con il sinistro e trova una grandissima parata di De Marzi. Uno dei pochi sufficienti.

Roma-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 5: Non graffia, non morde nemmeno. Fantasma e assente ingiustificato dallo scontro diretto odierno, esce anche per infortunio muscolare.

– dal 66′ Pinotti 6: Meno in palla dei compagni entrati nel secondo tempo. Non dà niente in più rispetto a De Pieri appena uscito.

Spinacce 5.5: Non si rende mai pericoloso e fa poco nella fase offensiva nerazzurra. Rimane pur vero che ha giocato nel momento di massima difficoltà dei compagni.

– dal 63′ Lavelli 6.5: Arriva vicinissimo due volte alla rete. Nella seconda occasione di destro da fuori area lancia una mina difficile da parare, peccato che dall’altra volta ci sia De Marzi.

Zouin 5.5: Inizia bene con un dribbling e cross sul primo palo per Spinacce, poi si spegne e non riesce più a farsi vedere.

– dal 46′ Mosconi 8: L’altezza non lo aiuta, eppure segna di testa su sviluppi di calcio di punizione. Entra con cattiveria e sfiora anche la doppietta con un tiro a chiudere sul primo palo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 6.5: Il primo tempo è un disastro assoluto ed è una fortuna che finisca solo 2-0 per la Roma. Nella ripresa invece esce con rimpianti dopo l’errore di Bovo in area piccola. L’allenatore azzecca tutto nel secondo tempo, cambia e inserisce Topalovic e Mosconi dal 46′ ed entrambi segnano i gol della rimonta. La corsa ai playoff continua, l’Inter dimostra di essere dello stesso livello dei giallorossi.